В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министр четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.

Так, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов счел уместным возвращение Москвы в G8, отметив, что, расширив формат, Запад проявил бы дальновидность. Кроме того, он назвал бесполезными санкции против Москвы.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке в свою очередь отметил, что на фоне растущей напряженности в мире и прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) европейским странам как никогда важно начать диалог с РФ.

Схожего мнения придерживается и глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер. По его словам, для диалога с Москвой нужно больше форматов, так как отсутствие контактов никому не идет на пользу, а Восточная Германия ощутила на себе вред от санкций против России.

Глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф также поддержал мнение коллег и указал на необходимость снять санкции с России и вернуть Москву в G8.

«Многие конфликты невозможно разрешить без России», — отметил он.

Однако, пишет издание, глава МИД Германии отказался прислушиваться к политикам и заявил, что в «большую восьмерку» Москву не пригласят «пока не разрешится вопрос с Крымом и Украиной».

25 июля немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало результаты опроса, согласно которому большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.