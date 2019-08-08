Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики прокомментировал слова о жителях Восточной Германии, которые выступают против антироссийских санкций, в то время как западная часть страны такую идею поддерживает на 30%.

По его словам, у Германии есть несколько поводов поблагодарить Россию и сблизиться с ней. Так, он отметил, что «объединение Германии не произошло бы без русских», которые также смогли предотвратить убийства и стрельбу.

Кубики заявил, что немцы всегда понимали, за что благодарить русских.

«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.

Помимо этого он привел исторический факт, отметив, что советская армия ушла из ГДР без каких-либо происшествий, назвав это огромным достижением.

Политик добавил, что сейчас государства должны наладить двусторонний контакт и прийти к взаимопониманию.

25 июля немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились.