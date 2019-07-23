Немецкие СМИ опасаются сближения России и Украины после выборов в раду

Немецкое издание Die Welt 22 июля предостерегло европейское содружество от возникновения серьезных проблем из-за результатов выборов в Верховную раду Украины.

Такая позиция издания объясняется тем, что среди украинцев, проголосовавших за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, очень много желающих улучшения отношений с Россией. По данным немецкого СМИ, если это произойдет, то регион «станет проблемой для всей Европы».

Также автор материала заявил, что отказ Зеленского от курса своего предшественника Петра Порошенко и заключение договоренностей с Москвой якобы позволит России снова увеличить свое влияние на территории Украины и продолжить «эскалацию».

Помимо этого газета отметила, что Украина всё больше походит на европейскую страну, поскольку политическими лидерами таких государств становятся любители, а также критика в адрес элит возрастает.

Издание также уверяет, что партия Зеленского не продвигает какие-то конкретные интересы, что может расколоть общество, а обращается ко всем слоям общества. Именно это, по данным издания, и представляет угрозу для Украины и Европы.

Ранее, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины признала внеочередные выборы в парламент страны состоявшимися. Лидером по результатам обработки половины голосов оставалась партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского (42,45%). Второе место занимала «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%).

В пятерку также вошли «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%), остальные претенденты не преодолели порог в 5%.