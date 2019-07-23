Эксперты оценили результат партии Зеленского на прошедших выборах в раду

На Украине после выборов в Верховную раду в лидерах оказалась новая политическая сила — партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По спискам партия набрала около 42%, поэтому такой результат можно назвать рекордным.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, теперь украинский президент и его последователи должны приступить к выполнению Минских соглашений, при этом они не смогут обвинить другие политические силы в торможении связанных с ними процессов и договоренностей.

Эксперты считают, что лидерство в раде дает Зеленскому полное право сформировать правительство и предоставляет свободу маневра на внешнеполитической арене.

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Служить бы раде: партия Зеленского близка к самостоятельному формированию кабмина