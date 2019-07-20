Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.

Он отметил, что за возвращение России права голоса в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе глава делегации ФРГ Андреас Ник. По его словам, в Киеве считают, что ФРГ «когда-нибудь вернется к реальной политике» и договорится с Россией, пожертвовав отношениями с Украиной.

В ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ в Страсбурге рассматривался проект резолюции, в которой предлагалось предоставить всем делегациям, в том числе российской, равные права. Документ был одобрен большинством голосов: «за» проголосовали 118 из 190 присутствующих, 10 воздержались, отмечает «Федеральное агентство новостей». Решение вызвало возмущение украинских политиков, которые пригрозили прекратить участие в работе ПАСЕ.