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Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

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Фото: REUTERS/Yoan Valat
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав.

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«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — сказал Макрон на совещании послов республики во вторник, 27 августа.

Он отметил, что это связано с изменением обстоятельств в мире. Также Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией, передает ТАСС.

Французский лидер также добавил, что министр Вооруженных сил страны и глава МИД через несколько дней направятся на переговоры в Москву. По его словам, без России невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

20 августа Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, говоря об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал французский президент.

Встреча лидеров двух стран состоялась 19 августа в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часа. По словам представителя Кремля, лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Они, в частности, обсудили освоение Арктики, проблемы климата и особое внимание уделили ситуации на Украине.

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