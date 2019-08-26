Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Обмен репликами произошел из-за комментария Болсонару к публикации пользователя Facebook Родригу Андреаса — мужчина разместил фотоколлаж с лидерами Бразилии и Франции и их супругами — 37-летней Мишель и 66-летней Бриджитт, пишет «Газета.ру».

Подпись к картинке гласила: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару». От себя Андреас написал: «Президент, Макрон вам просто завидует». Болсонару ответил: «Не унижай парня, ха-ха».

Усугубил ситуацию министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб, который в Twitter назвал Макрона слабоумным оппортунистом, ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.

Макрон назвал подобные слова крайне невежливыми и выразил сожаление в связи со сказанным Болсонару.

«Вчера он (Болсонару. — Ред.) счел хорошей идеей, чтобы его министр оскорблял какого бы то ни было главу другого государства. И он позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. <…> Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, поведение которого будет на высоте», — цитирует Макрона «РИА Новости».

Как отмечает ТАСС, разногласия между Францией и Бразилией вспыхивают не в первый раз. Так, в июле Болсонару отказался встретиться с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на загруженный график. Макрон на саммите «большой семерки» поднял тему природных пожаров в Амазонии и обвинил бразильские власти в невыполнении обязательств по климату. Участники G7 договорились выделить €20 млн на ликвидацию возгораний.