Страны G7 договорились выделить €20 млн на тушение пожаров в Амазонии

Лидеры стран «большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на переговорах с чилийским лидером Себастьяном Пиньерой в рамках саммита G7 во французском Биаррице.

«Амазония — это легкие планеты, и это бедствие никого не должно оставлять равнодушным», — цитирует Макрона ТАСС в понедельник, 26 августа.

По его словам, Франция входит в число стран, непосредственно затронутых этим природным катаклизмом.

Накануне министр заморских территорий Франции Анник Жирарден призвал создать международный фонд борьбы с лесными пожарами.

«Амазонские леса раскинулись на территории 9 стран, включая Францию. Однако в последние 10 лет они лишились более 550 тыс. кв. км площади», — приводит его слова «Газета.ру».

25 августа сообщалось, за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.