Число лесных пожаров в Бразилии за два дня увеличилось более чем на 1,5 тыс.
В Бразилии за два дня зафиксировано 1663 новых лесных пожара. Об этом в субботу, 24 августа, рассказало издание Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований (INPE).
Отмечается, что в этом году произошли уже 78,4 тыс. пожаров, что является худшим показателем с 2013 года.
В стране начались митинги протеста из-за возмущения бездействием властей.
Накануне президент страны Жаир Болсонару был вынужден отправить на борьбу со стихией армию.
22 августа президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с лесными пожарами в Амазонии и призвал «Большую семерку» (G7) обсудить проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.