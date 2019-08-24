Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии

На борьбу с пожарами в Амазонии бразильские власти направили вооруженные силы страны. Об этом в субботу, 24 августа, сообщило The Associated Press со ссылкой на указ президента Жаира Болсонару.

Отмечается, что в период с 24 августа по 24 сентября, военные будут бороться с очагами возгораний на территории федеральных природных заповедников, землях коренных народов, а также вблизи государственной границы.

При этом вооруженные силы будут сотрудничать с органами общественной безопасности и охраны окружающей среды.

Сильнейшие пожары в Амазонии продолжаются три недели. По данным Национального института космических исследований Бразилии, площадь лесных пожаров в регионе в этом году уже на 82% больше площадей, сгоревших в прошлом году.

22 августа президент Франции Эммануэль Макрон и призвал страны G7 обсудить пожары в Амозонии в ходе саммита в Биаррице.