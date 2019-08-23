Все природные пожары в заповедниках РФ потушены

В Минприроды России заявили, что на сегодняшний день все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ ликвидированы. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ликвидированы все лесные пожары на ООПТ федерального значения. По состоянию на 12:00 по московскому времени 23.08.2019 на ООПТ федерального значения действующих лесных пожаров не имеется», — указано в сообщении.

Уточняется, что в России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.

По состоянию на 13 августа пожары действовали в 11 нацпарках. Их общая площадь достигала 6, 1 тыс. га, в том числе лесная — 3,2 тыс. га.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на сектора. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.