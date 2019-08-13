Число пожаров на территории заповедников РФ увеличилось до 11

В Минприроды России заявили, что на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по состоянию на 13 августа зафиксировано 11 пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«На сегодняшний день на ООПТ федерального значения действуют 11 природных пожаров, три из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 6181 га, в том числе лесная — 3204 га. На тушении задействовано 232 человека», — указано в сообщении.

Уточняется, что возгорания зафиксированы в заповедниках «Джергинский» (Республика Бурятия), «Баргузинский» (Республика Бурятия), «Витимский» (Иркутская область), национальном парке «Забайкальский» (Республика Бурятия), заповеднике «Джугджурский» (Хабаровский край) и заповеднике «Байкало-Ленский» (Иркутская область).

Ранее 13 августа стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит Рослесхозу, МЧС и Минобороны в общей сложности около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в России начала сокращаться. К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.