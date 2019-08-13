Остались огни: регионы не могут справиться с пожарами самостоятельно

Регионы Сибири и Дальнего Востока вынуждены просить у Минприроды финансовой помощи в борьбе с лесными пожарами. Так, чтобы справиться со всеми возгораниями в Иркутской области, потребуется около 500 млрд рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, по их мнению, если Минприроды изменит нормативы и обяжет субъекты тушить все возникшие лесные пожары, у многих областей просто не хватит бюджета, чтобы справиться со стихией.

Горящие сводки

На утро понедельника, по данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Иркутской области составила уже около 770 тыс. га. Местная администрация сообщила, что увеличивается и число действующих очагов возгораний: если 5 августа их было 49, то к 12 августа — уже 57. Как утверждают региональные власти, все новые «горячие точки» — природного происхождения.

В общей сложности на сегодняшний день в Сибири охвачено пламенем более 1,9 млн га, а на Дальнем Востоке — 1,1 млн га. Самыми проблемными остаются Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Бурятия.

Пожар_4 Последствия лесных пожаров в Красноярском крае Фото: РИА Новости

К тушению сибирских и дальневосточных лесов уже привлекалась военная авиация — летчики отчитались о выполнении своей части работы еще 6 августа. Источник «Известий» в Минобороны отметил, что для разведки пожаров до сих пор используются два самолета Ан-26, которые базируются на аэродроме Канска. Всего же в борьбе с лесными пожарами сейчас задействовано более 4 400 человек, 590 единиц техники и около 70 воздушных судов, уточнили в Рослесхозе.

Однако, несмотря на поддержку федерального центра, регионам приходится непросто. Например, власти Бурятии уже попросили у Минприроды выделить дополнительное финансирование для борьбы с огненной стихией. Глава республики Алексей Цыденов признался, что собственных средств региона не хватит, чтобы потушить то, что уже разгорелось.

Цена вопроса

Стоит отметить, что в 2019 год республика Бурятия, Иркутская область и Красноярский край вошли с дефицитными бюджетами. В этих условиях необходимость тушить любые пожары — даже в труднодоступных районах — ляжет дополнительным бременем на финансы регионов.

При этом большинство сибирских и дальневосточных пожаров сложно обнаружить: регион не так плотно населен, как центральная Россия, пояснил «Известиям» эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Поэтому к стоимости тушения гектара автоматически добавляется оплата работы самолета-разведчика.

Пожар_1 Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Красноярском крае Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Чтобы доставить к месту пожара хотя бы пятерых добровольцев, скорее всего потребуется вертолет. Как правило, это Ми-8, час работы которого стоит не менее 70 тыс. рублей. Если пожар даже в часе лёта — это минимум два полноценных рейса: необходимо привезти и забрать людей, — отмечает Григорий Куксин.

Таким образом, по подсчетам эксперта, тушение одного гектара леса в Иркутской области, при самом оптимистичном сценарии не может быть дешевле 300 тыс. рублей. И получается, что на ликвидацию действующих очагов пламени только в Иркутской области уйдет около 500 млрд рублей.

Однако, как ранее писали «Известия», по мнению экспертов, окончательно лесные пожары могут потушить только осенние дожди. Объединенной противопожарной группировке остается лишь сдерживать распространение огня и не допускать его к населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Деньги есть

Всего же на предупреждение, профилактику и тушение лесных пожаров в этом году в виде субвенций субъектам РФ Рослесхоз направил 5,9 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Так, в июле Сибирь дополнительно получила 222,3 млн рублей, а Дальний Восток — 334,6 млн рублей.

Бурятии из резервного фонда Федерального агентства лесного хозяйства было направлено 81,8 млн рублей. По решению правительства РФ регионы СФО и ДВФО, где сейчас бушуют пожары, получат еще почти 6 млрд рублей. А в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на закупку лесопожарной техники в ближайшее время будет выделено еще 2,78 млрд рублей.

Пожар_2 Сотрудник «Авиалесоохраны» во время тушения природного лесного пожара в Кабанском районе Бурятии Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Это экстренные меры, которые принимаются с учетом сложившейся неблагоприятной ситуации. Но в любом случае без дополнительной федеральной помощи регионам не обойтись, считает главный научный сотрудник лаборатории социального развития Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Наталья Зубаревич.

— Лесной кодекс и так перевел полномочия по уходу за лесами на субъекты федерации с очень скромным финансированием. Даже вместе с субвенцией федералы сэкономили, а регионы и так получили полномочия, которые чисто по финансовым основаниям не в силах толком выполнять, — подчеркнула она.

Расходы растут

Одна из причин ситуации с пожарами в том, что субъекты нерационально используют федеральную помощь, заявил «Известиям» председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

— На профилактику пожаров ежегодно направляется всё больше средств. Но в этом году из 85 субъектов России в срок закупили технику и провели профилактические мероприятия лишь порядка 30 регионов. Деньги выделять — это хорошо, но их нужно еще и расходовать надлежащим образом, — сказал он.

Согласно результатам прокурорских проверок в целом ряде регионов органы власти на местах не в полном объеме организовывали мониторинг лесных пожаров и практически не занимались их предупреждением.

Пожар_3 Противопожарные минерализованные полосы, прокопанные сотрудниками «Авиалесоохраны» для препятствия распространения лесных пожаров в Красноярском крае Фото: РИА Новости

— В нескольких районах Иркутской области на местах возобновления лесных пожаров обнаружены признаки незаконной рубки лесных насаждений и остатки костров. При этом уполномоченные органы в акты о лесных пожарах такие сведения не включали, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Еще одной причиной распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке послужила норма, согласно которой регионы имеют право тушить не все лесные пожары. Сейчас Минприроды совместно с депутатами верхней и нижней палат парламента планируют пересмотреть это распоряжение.