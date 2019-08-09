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МЧС вновь усилит группировку по тушению лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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МЧС вновь увеличит численность группировки, задействованной в тушении лесных массивов в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ведомства 9 августа.

«10 августа в Красноярском крае ожидается прибытие студенческого корпуса спасателей в количестве 100 человек. Кроме того, органам исполнительной власти Красноярского края и Иркутской области поручено сосредоточить усилия по дополнительному оснащению группировок тяжелой техникой», — сказано на сайте ведомства.

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На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава МЧС Евгений Зиничев поставил задачей снизить количество очагов и пожаров, уделяя особое внимание возгораниям вблизи населенных пунктов, и продолжать информировать население.

С 30 июля по 9 августа площадь активного горения снизилась до 96 тыс. га. Авиация ведомства и Минобороны сбросила на очаги около 20 тыс. т воды.

К тушению привлечены более 4 тыс. человек, 500 единиц техники и 50 воздушных судов. На особом контроле — восемь пожаров в 5-километровой зоне от населения.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,5 млн га лесных массивов. К утру 9 августа было потушено более 197 тыс. га. В МЧС основной причиной возгораний ранее назвали неосторожное обращение с огнем.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил направить на ликвидацию возгораний 6 млрд рублей из резерва правительства.

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