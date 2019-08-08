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На тушение лесных пожаров выделят 6 млрд рублей из резерва

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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На тушение пожаров в российских лесах будет выделено 6 млрд рублей из резервного фонда правительства. Об этом в четверг, 8 августа заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Глава кабмина посетил Сибирь и Дальний Восток на прошлой неделе. Тогда он дал ряд поручений, в число которых входит поддержка регионов за счет федеральных денег. Медведев напомнил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать», — цитирует Медведева ТАСС.

Накануне стало известно, что правительство уже дополнительно направило 700 млн рублей на тушение лесов в Иркутской области, еще более 390 млн рублей будут выделены Якутии.

Среди поручений Медведева: усиление сил Минобороны, Минприроды и МЧС, конфискация используемых при незаконных рубках леса средств, проверка информации об умышленных поджогах, подготовка предложений об усовершенствовании охраны леса и другие.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,4 млн га лесных массивов. К утру 8 августа было потушено более 179 тыс. га.

По данным Генпрокуратуры, тушение лесов в Иркутской области затруднено из-за бумажной волокиты и искаженных данных, предоставленных местными властями. Кроме того, допускается, что возгораниями попытались скрыть незаконную вырубку деревьев. В МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.

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