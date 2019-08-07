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Власти предварительно оценили ущерб от пожаров в лесах Красноярского края

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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По предварительным расчетам, ущерб от пожаров в лесных массивах Красноярского края составляет по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей. Такие цифры привел министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов 7 августа.

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«Объем ущерба, по тем методикам, которые существуют, в год составляет примерно после пожароопасного периода от 1,5 до 2 млрд рублей. Думаю, что в этом году он, конечно же, не будет ниже. Сезон достаточно напряженный», — цитирует его агентство ТАСС.

По такой формуле подсчета учитывается только экономическая стоимость древесины. Однако в расчет не берется ущерб для экосистемы. Комплексная методика оценки экономических потерь разрабатывается.

На данный момент в Красноярском крае основные очаги пожаров находятся в труднодоступным местах, в частности в Эвенкии, заявил Маслодудов. Причем около половины возгораний были вызваны сухими грозами.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,4 млн га лесных массивов, из них 812 тыс. га — в Красноярском крае. К утру 7 августа в лесах края потушено 47 тыс. га. При этом все очаги возгораний авиация Минобороны ликвидировала 6 августа.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что тушение лесов в Иркутской области затруднено из-за бумажной волокиты и искаженных данных, предоставленных местными властями. Кроме того, допускается, что возгораниями попытались скрыть незаконную вырубку деревьев.

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