Авиация МО РФ потушила назначенные ей очаги пожаров в Красноярском крае

Силы военной авиации выполнили свою часть работы по тушению очагов пожаров в лесах Красноярского края. Об этом сообщили в Минобороны 6 августа.

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

С утра 6 августа самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 в совокупности совершили 32 вылета, сбросив на огонь 1157 т воды и потушив более 150 тыс. га леса.

Операция по ликвидации возгораний в лесном массиве Красноярского края и Иркутской области велась с 1 августа. За это время было сброшено более 8,1 млн т воды.

Накануне в МЧС сообщили, что с 30 июля по 5 августа площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнем охвачено более 2,4 млн га лесных массивов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали информацию по пожарам.