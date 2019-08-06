Прямой эфир
Сюжет:

Авиация МО РФ потушила назначенные ей очаги пожаров в Красноярском крае

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы военной авиации выполнили свою часть работы по тушению очагов пожаров в лесах Красноярского края. Об этом сообщили в Минобороны 6 августа.

Сухой загон: лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
В восточных регионах идет активная фаза тушения в 174 очагах

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

С утра 6 августа самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 в совокупности совершили 32 вылета, сбросив на огонь 1157 т воды и потушив более 150 тыс. га леса.

Операция по ликвидации возгораний в лесном массиве Красноярского края и Иркутской области велась с 1 августа. За это время было сброшено более 8,1 млн т воды.

Накануне в МЧС сообщили, что с 30 июля по 5 августа площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнем охвачено более 2,4 млн га лесных массивов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали информацию по пожарам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученый предсказал преобладание лиственных лесов над хвойными из-за пожаров
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017