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В Красноярском крае возбуждено дело о халатности на чиновников минлесхоза

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Фото: РИА Новости/ФБУ "Авиалесоохрана"
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Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края (ч.1.1 статьи 293 Уголовного Кодекса РФ). Об этом 1 августа на своем сайте сообщил Следственный комитет России.

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По данным следствия, в период с 22 марта по 1 августа должностные лица ведомства не приняли мер по ликвидации возникших в регионе лесных пожаров. В связи с эти огонь распространился на значительные территории.

«Сумма ущерба в настоящее время устанавливается», — отметили следователи. Проводятся действия для выявления лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о назначении экспертиз, опрашиваются свидетели.

Сотрудники ведомства провели обыски в министерстве лесного хозяйства Красноярскго края, региональном управлении МЧС РФ и «Лесопожарном центре».

По последним данным «Авиалесоохраны», в Сибири огнем охвачено 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее в МЧС признали, что пожары быстро распространились из-за недостаточных мер для их ликвидации, с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

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