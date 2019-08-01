В МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири

Причиной масштабного распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгораний. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

По его словам, в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза о повышенной пожарной опасности, однако там не приняли достаточных мер по ликвидации очагов возгораний. Абанин отметил, что сейчас из-за этого ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — сказал он журналистам агентства ТАСС.

При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился проверить вероятность того, что лесные пожары в Сибири стали результатом поджога. По его словам, огонь мог стать «способом сокрытия незаконной заготовки древесины». Распоряжение касается МВД, Следственного комитета и Генпрокуратуры, отмечает «РИА Новости».

Накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин принял решение подключить армию к ликвидации огня.

Военное ведомство сообщило о создании в Национальном центре управления обороной оперативного штаба по борьбе со стихией в регионах.

По последним данным «Авиалесоохраны», природные пожары распространились уже на площади 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.