Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров

Шаманы из числа представителей коренных народов Севера планируют провести ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров. Об этом сообщил фольклорист и этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.

По его словам, каждый шаман 2 августа проведет обряд у себя дома.

«Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские... Сегодня камлания и завтра», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Молданов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обратился к шаманам по всей стране с просьбой защитить леса, воду и здоровье людей.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.