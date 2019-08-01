Прямой эфир
Сюжет:

Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шаманы из числа представителей коренных народов Севера планируют провести ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров. Об этом сообщил фольклорист и этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.

По его словам, каждый шаман 2 августа проведет обряд у себя дома.

«Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские... Сегодня камлания и завтра», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Молданов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обратился к шаманам по всей стране с просьбой защитить леса, воду и здоровье людей.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами из-за изменений климата

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017