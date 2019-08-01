Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений в связи с крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в ряде сибирских регионов.

Так, Минобороны, МЧС и Минприроды должны усилить группировку сил и средств, которые задействованы в ликвидации очагов в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Кроме того, вышеперечисленным ведомствам, а также Минфину поручено подготовить и представить в кабмин предложения о выделении регионам, МЧС и Минобороны средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение возгораний.

До 15 августа Минприроды вместе с регионами должно представить в правительство предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, включая определение зон контроля лесных пожаров, передает «РИА Новости» в четверг, 1 августа.

Следственному комитету (СК), Генпрокуратуре и МВД поручено провести проверку для выявления возможных умышленных поджогов с целью сокрытия незаконной заготовки древесины. Доклад должен быть готов к 1 ноября текущего года.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где, по некоторым данным, в совокупности горит почти 3 млн га тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.