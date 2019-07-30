Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров

В пяти российских регионах введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 млн га», — цитирует Кобылкина «РИА Новости». По его словам, в этом году пожаром охвачено на 12% больше территории, чем в прошлом.

Как отметил министр, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной «Авиалесоохраны». В Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, чтобы остановить распространение огня.

Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что губернаторы регионов должны лично взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.

Ранее 30 июля Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь не перебросился на населенные пункты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях.