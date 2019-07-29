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В МЧС пожаловались на нехватку сил по тушению лесных пожаров

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В России не хватает сил и средств по тушению лесных пожаров. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян 29 июля.

Ранее в этот же день «Авиалесоохране» пообещали увеличить силы с почти 3 тыс. до 4 тыс. человек. Однако замминистра подчеркнул, что «этих сил и средств недостаточно», ведь «только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек».

«Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС», — цитирует Чуприяна агентство ТАСС.

По его словам, ведомство будет наращивать наземную и воздушную группировки. На данный момент составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей для ликвидации возгораний.

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.

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