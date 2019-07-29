Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана

Ряд областей Казахстана накрыл дым от лесных пожаров. Информацию об этом распространила в воскресенье, 28 июля, гидрометеорологическая служба республики.

Синоптики из Казахстана сообщают, что снимки дистанционного зондирования земли спутников NASA в сравнении с 26 июля показывают на то, что расширились очаги возгорания. При этом пожары в районе Сибири и шлейф от пожаров распространяется в западном направлении.

«В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, г. Нур-Султан (ранее — Астана – ред.), Карагандинской областях и Алматинской областях сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — говорится в сообщении.

27 июля сообщалось, что в российских регионах было зарегистрировано 164 лесных пожара. Большинство из них — 97, общей площадью более 144 тыс. га — в Иркутской области.