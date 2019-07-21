Природные пожары охватили Иркутскую область

Природные пожары на площади более 217 тыс. га тушат в нескольких районах Иркутской области.

Как говорится на сайте МЧС по региону, по состоянию на утро 21 июля в области действуют 86 лесных пожаров.

Дым от горящих лесов накрыл пять районов, по прогнозам, в зону задымления могут попасть еще три территории.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Между тем, 19 июля сообщалось, что в Якутии тушат 13 лесных пожаров. В работах задействованы 380 человек и 23 единицы техники.

По данным на 16 июля, площадь природных пожаров на Чукотке достигла 14 тыс. га, дым от возгораний может вскоре дойти до ближайших населенных пунктов.