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Природные пожары охватили Иркутскую область

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Фото: 38.mchs.gov.ru
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Природные пожары на площади более 217 тыс. га тушат в нескольких районах Иркутской области.

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Как говорится на сайте МЧС по региону, по состоянию на утро 21 июля в области действуют 86 лесных пожаров.

Дым от горящих лесов накрыл пять районов, по прогнозам, в зону задымления могут попасть еще три территории.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Между тем, 19 июля сообщалось, что в Якутии тушат 13 лесных пожаров. В работах задействованы 380 человек и 23 единицы техники.

По данным на 16 июля, площадь природных пожаров на Чукотке достигла 14 тыс. га, дым от возгораний может вскоре дойти до ближайших населенных пунктов.

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