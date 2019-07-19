Более 10 лесных пожаров бушует в Якутии

В Якутии тушат 13 лесных пожаров: в Алданском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Вилюйском, Горном, Хангаласском районах и столице региона. В работах задействованы 380 человек и 23 единицы техники.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 864 лесных пожара на общей площади 1 398,5 тыс. га. Оперативность тушения пожаров в течение первых суток составляет 41%, отмечает ИА SakhaNews. Особый противопожарный режим действует на территориях 10 муниципальных образований.

По данным на 16 июля, площадь природных пожаров на Чукотке достигла 14 тыс. га, дым от возгораний может вскоре дойти до ближайших населенных пунктов. Местным жителям советуют увлажнять воздух в помещениях, а по улицам ходить в защитных масках. Ситуация в регионе осложняется ветреной погодой, которой предшествовала сухая погода с высокой грозовой активностью. Всего зафиксировано 11 природных пожаров.