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В Красноярском крае ликвидировали 12 лесных пожаров

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В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в пяти районах. Об этом сообщает краевое министерство лесного хозяйства.

По данным ведомства, площадь ликвидированных возгораний составила более 36 тыс. га. Еще девять пожаров локализованы — их площадь составляет 26 тыс. га, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным на утро 17 июля, в авиационной и наземной зонах зафиксирован 21 лесной пожар в Эвенкийском, Енисейском, Богучанском и Абанском районах. Их общая площадь составляет 52 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

Отмечается, что в большинстве случаев причиной возгораний стали сухие грозы. В ликвидации пожаров задействованы более 1 тыс. человек и свыше 60 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что жители Якутии стали ощущать запах дыма от лесных пожаров, которые действуют на территории Иркутской области и Красноярского края.

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