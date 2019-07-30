Самолет-амфибию задействовали в тушении лесных пожаров в Якутии

Самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении лесных пожаров в Якутии. Авиация задействована для предотвращения угрозы распространения горения на жилые территории.

По данным МЧС, самолет-амфибия Хабаровского авиационного спасательного центра используется в Хангаласском районе. В связи с этим владельцев судов просят воздержаться от поездок на острова Балтысах и Батамай-Арыта. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Авиация также задействована в Верхоянском и Жиганском районах. Воду на лесные пожары сбрасывают вертолеты Ми-8, которые оборудованы водосливными устройствами.

По последним данным, в Якутии действует более 130 лесных пожаров, их площадь превышает 1,1 млн га. МЧС рекомендует населению соблюдать осторожность в обращении с огнем и не посещать леса и загородные места отдыха.