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Самолет-амфибию задействовали в тушении лесных пожаров в Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении лесных пожаров в Якутии. Авиация задействована для предотвращения угрозы распространения горения на жилые территории.

По данным МЧС, самолет-амфибия Хабаровского авиационного спасательного центра используется в Хангаласском районе. В связи с этим владельцев судов просят воздержаться от поездок на острова Балтысах и Батамай-Арыта. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Авиация также задействована в Верхоянском и Жиганском районах. Воду на лесные пожары сбрасывают вертолеты Ми-8, которые оборудованы водосливными устройствами.

По последним данным, в Якутии действует более 130 лесных пожаров, их площадь превышает 1,1 млн га. МЧС рекомендует населению соблюдать осторожность в обращении с огнем и не посещать леса и загородные места отдыха.

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