Эксперт оправдал слова красноярского губернатора о вреде тушения лесных пожаров

Пожары необходимо тушить в случае угрозы нанесения вреда человеку или экологии, но некоторые возгорания ликвидировать невозможно. Об этом заявил экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых, комментируя слова губернатора Красноярского края Александра Усса о бессмысленности борьбы с огнем в лесах.

«Есть неоперабельные больные, и есть такие же пожары, которые невозможно потушить физически. Например, пожар глубоко в тайге, к нему нет дорог. Авиация не потушит такой пожар без помощи наземных сил», — сказал он «РИА Новости».

Ранее 29 июля Александр Усс назвал лесные пожары в охраняемых зонах обычным природным явлением, «бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно», пишет «Газета.ру». Дешевых назвал высказывание Усса «достаточно разумным», так как есть «пожары, которые ничему не угрожают».

По данным «Федерального агентства новостей», в Сибири горит более 1,6 млн га. При этом более 300 очагов находятся в труднодоступной местности, где пожары не тушат, так как затраты на ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

В МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения пожаров. На данный момент на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. В Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.