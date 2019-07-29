Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС 29 июля.

«Наиболее «горимыми» субъектами остаются — республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Кроме того, режим ЧС частично введен в республике Бурятия. В МЧС отмечают, что дым от возгораний распространяется на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

По словам полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло, в Сибири горит более 1,6 млн га, при этом почти 1,5 млн — именно в Красноярском крае и Иркутской области, пишет «Федеральное агентство новостей».

Около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, где возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал подобные сложные пожары в охраняемых зонах обычным природным явлением, «бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно», пишет «Газета.Ру».

Ранее в этот день в МЧС пожаловались на нехватку сил и средств для тушения пожаров. На данным момент на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. В связи с этим замглавы ведомства Александр Чуприян поручил увеличить наземную и воздушные группировки.