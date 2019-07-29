Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Тушение лесных пожаров в охраняемых зонах бессмысленно и может принести вред. Такое мнение высказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время посещения Сибирского федерального университета.

Как сообщает Ura.ru, в беседе с главой региона студенты напомнили, что в крае сейчас горят сотни тысяч гектаров леса. Усса спросили, почему очаги не ликвидировали еще в самом начале.

«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что территории делятся на две категории: зону контроля и зону охраны. По его словам, в первой из них, «пожары по определению не тушатся», пишет «Газета.Ру».

По данным на 29 июля, в Красноярском крае бушует 94 лесных пожара, при этом 81 из них — в зоне контроля. Общая площадь распространения огня составляет 986 тыс. га. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

27 июля сообщалось, что в российских регионах зарегистрировано 164 лесных пожара. Большинство из них — 97, общей площадью более 144 тыс. га — в Иркутской области.