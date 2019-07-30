Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы исключить вероятность их перехода на населенные пункты. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов России», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в случае пересмотра границ не исключено, что для контроля за распространением пожаров нужны будут дополнительные средства и другие ресурсы.

Накануне первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что в России не хватает сил и средств по тушению лесных пожаров. Ранее в этот же день «Авиалесоохране» пообещали увеличить силы с почти 3 тыс. до 4 тыс. человек. Однако замминистра подчеркнул, что «этих сил и средств недостаточно», ведь «только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек».

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.