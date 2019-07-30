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Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы исключить вероятность их перехода на населенные пункты. Об этом во вторник, 30 июля, сообщается на сайте ведомства.

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«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов России», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в случае пересмотра границ не исключено, что для контроля за распространением пожаров нужны будут дополнительные средства и другие ресурсы.

Накануне первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что в России не хватает сил и средств по тушению лесных пожаров. Ранее в этот же день «Авиалесоохране» пообещали увеличить силы с почти 3 тыс. до 4 тыс. человек. Однако замминистра подчеркнул, что «этих сил и средств недостаточно», ведь «только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек».

По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.

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