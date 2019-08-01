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В Росгидромете спрогнозировали ухудшение лесных пожаров из-за изменений климата

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Ситуация с возникновением лесных пожаров из года в год будет ухудшаться из-за изменений климата. Такое заявление сделал руководитель Росгидромета Максим Яковенко по итогам совещания, проведенного премьер-министром России Дмитрием Медведевым 31 июля.

Климатические изменения видны уже везде, отметил Яковенко. По его словам, ситуация на севере России даже более тяжелая, чем в других регионах, поскольку средний рост температуры там уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней.

«Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться — не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем средние (показатели — Ред.) по миру», — цитирует главу Росгидромета ТАСС.

Яковенко резюмировал, что к подобной ситуации необходимо адаптироваться, прежде всего нужно более внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где, по некоторым данным, в совокупности горит почти 3 млн га тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

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