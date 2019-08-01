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Самолет Москва–Иркутск внепланово сел в Красноярске из-за лесных пожаров

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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший по маршруту Москва–Иркутск, совершил внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает ТАСС.

Авиалайнер вылетел в среду, 31 июля, из московского аэропорта Домодедово в 19:00 мск. Посадку в Красноярске он совершил в 01:30 мск. Как уточняется, сесть в Иркутске оказалось невозможно из-за сильного дыма и тумана.

По предварительной информации, пассажиры и воздушное судно проведут в Красноярске приблизительно два часа.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

Ранее в среду стало известно, что Министерство обороны России создало в Красноярске оперативный штаб по тушению лесных пожаров в этом регионе.

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