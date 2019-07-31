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Самолет SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Краснодара в Тюмень, был вынужден экстренно приземлиться в самарском аэропорту Курумоч в связи с неисправностью двигателя. Об этом в среду, 31 июля, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

«На борту 97 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 3:17 (2:17 мск)», — цитирует ее слова ТАСС.

По словам старшего помощника прокурора, речь идет о самолете авиакомпании «Азимут». Сейчас пассажиры ожидают замены лайнера в аэропорту. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточнила она.

20 июля самолет SSJ-100, вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа.

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