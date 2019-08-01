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Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

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Президент США предложил посодействовать в тушении пожаров в Сибири. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили эту тему в ходе телефонного разговора.

Российский лидер поблагодарил коллегу за инициативу. По сообщению пресс-службы главы государства, предложение Трампа может стать залогом восстановления отношений с США.

По словам президента России, ситуация в тайге под контролем. В Сибири уже сформирована авиагруппировка для борьбы с огнем. К тушению пожаров подключены силы Минобороны РФ.

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

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