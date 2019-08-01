Следственный комитет проверит вероятность намеренного поджога лесов

Следователи из Москвы выехали в Сибирь для выяснения причин возгораний в лесах. В состав групп вошли наиболее опытные эксперты ведомства. На помощь в пожароопасные регионы сотрудников направил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Криминалисты проверят вероятность намеренного поджога лесов для сокрытия незаконной заготовки древесины. Разобраться в причинах возникновения масштабных пожаров попросил Дмитрий Медведев. Глава правительства подписал перечень поручений по итогам поездки в Красноярск. Предложения по увеличению числа лесных инспекторов представят до 15 августа Минприроды и Минфин.