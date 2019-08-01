Пожары в Сибири сфотографировали из космоса

Лесные пожары в регионах Сибири сфотографировали из космоса. Снимок опубликован на сайте корпорации «Роскосмос» 1 августа.

«Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ (Научный центр оперативного мониторинга Земли. — Ред.) поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий», — сказано на сайте.

В период с 25 июля по 1 августа осуществлялся мониторинг ситуации на территориях, пострадавших от паводков, — Хабаровского и Пермского краев, Амурской и Иркутской областей, Республики Тыва, а также отслеживалось распространение пожаров в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в МЧС признали, что пожары быстро распространились из-за недостаточных мер для их ликвидации. Теперь для борьбы с возгораниями будут искусственно вызывать дождь.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».