В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения пожаров

Ростех поставит «Авиалесоохране» порядка 2,6 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации Сергей Абрамов.

«Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях», — цитирует его ТАСС.

По словам Абрамова, «Авиалесоохрана» планирует применить технологию и в Иркутской области. Он отметил, что «погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность»

В 2017 году «Ростех» объявил о создании и запуске в серийное производство средства для вызова осадков. Пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе, отстреливается с самолета поверх облака, после чего начинает формироваться дождевой фронт, а затем — выпадать осадки.

Ранее в четверг сообщалось, что шаманы из числа представителей коренных народов Севера планируют провести ритуалы, которые призваны вызвать дожди, чтобы защитить сибирские леса от пожаров.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации.