Прямой эфир

Туристам запретят посещать заповедник «Столбы» в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заповедник «Столбы» в Красноярском крае временно закроют для туристов. Это связано с высоким классом пожарной опасности.

По оценке специалистов, в связи с погодными условиями значительно возрастает риск возникновения природных возгораний. Может развиться IV класс пожарной опасности, в связи с этим свободное посещение туристами заповедника будет ограничено с вечера 2 августа. Запрет снимут с приходом обильных дождей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

За нарушение режима охраны заповедника посетителей привлекут к административной ответственности. Допуск в «Столбы» сохранится у организованных экскурсионных групп в сопровождении сотрудников заповедника.

Ранее сообщалось, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минобороны, МЧС и Минприроды должны усилить группировку сил и средств, задействованных в ликвидации очагов природных пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолеты Ил-76 приступили к тушению пожаров в Сибири
В МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017