Туристам запретят посещать заповедник «Столбы» в Красноярском крае

Заповедник «Столбы» в Красноярском крае временно закроют для туристов. Это связано с высоким классом пожарной опасности.

По оценке специалистов, в связи с погодными условиями значительно возрастает риск возникновения природных возгораний. Может развиться IV класс пожарной опасности, в связи с этим свободное посещение туристами заповедника будет ограничено с вечера 2 августа. Запрет снимут с приходом обильных дождей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

За нарушение режима охраны заповедника посетителей привлекут к административной ответственности. Допуск в «Столбы» сохранится у организованных экскурсионных групп в сопровождении сотрудников заповедника.

Ранее сообщалось, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минобороны, МЧС и Минприроды должны усилить группировку сил и средств, задействованных в ликвидации очагов природных пожаров в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.