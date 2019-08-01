Самолеты Ил-76 приступили к тушению пожаров в Сибири

Первые два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения пожаров. Каждый из них несет 42 т воды. Борты направились в Эвенкийский район, на 507-й км северо-восточнее Красноярска. В Министерстве обороны подчеркнули: полеты должны вписаться в график гражданских рейсов.