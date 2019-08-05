Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае

В Эвенкийском районе Красноярского края пропал пожарный, принимавший участие в тушении горящих лесов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 5 августа.

«Он пропал вчера на территории Байкитского лесничества. Из нашего района на его поиски отправлены спасатели, сотрудники полиции, а также сотрудники самого лесничества», — заявили агентству в дежурной диспетчерской Богучанского района.

Информацию о пропаже человека подтвердили в региональном главке МВД, однако не уточнили, кем мужчина работает. Как пишет «Газета.ру», пожарного видели очевидцы, но его действующее местонахождение неизвестно.

Позднее в диспетчерской сообщили, что огнеборец нашелся — мужчина «не сообщил о своем местонахождении и находился в одном из населенных пунктов района», пишет «РИА Новости».

По последним данным «Авиалесоохраны», более 2,3 млн га лесных массивов охвачено огнем, в частности в Красноярском крае — свыше 783 тыс. га. К утру 5 августа было потушено 126 тыс. га. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров, зафиксированный в первые шесть месяцев текущего года, составляет 2,4 млрд рублей.