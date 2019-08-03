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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России

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Фото: Global Look Press/Usfs/ZUMAPRESS
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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

«Счетная палата по поручению президента Российской Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Специалисты назвали основными причинами природных пожаров нехватку финансирования, отсутствие требуемой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах. Также, по данным сотрудников Счетной палаты, арендаторы лесов проводят противопожарные мероприятия низкого качества.

«Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери», — резюмировали в контрольном органе.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

В России за прошедшие сутки ликвидировали 22 лесных пожара на площади 2818 га. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Всего горит более 3 млн га леса.

Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

31 июля Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправило на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

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