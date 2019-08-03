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Тушить пожары в Иркутской области вышли более 4 тыс. добровольцев

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Фото: МЧС РФ
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На защиту населенных пунктов Иркутской области от пожаров вышли более 4 тыс. добровольцев. Об этом говорится в субботу, 3 августа, на сайте ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, в Иркутской области действуют 135 лесных пожаров, их общая площадь — 724 тыс. га. Добровольные пожарные с ранцевыми огнетушителями выходят в лес, чтобы не подпустить пламя близко к населенным пунктам, отмечается в сообщении.

«Работа осложняется труднодоступной местностью», — пояснили спасатели. Всего в тушении огня задействованы 4 тыс. 45 добровольцев. На вооружении у них 554 единицы техники, чтобы добраться до кромки пожаров и заправить огнетушители водой.

Больше всего пожаров наблюдаются в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Кутском районах. На тушении работает авиация МЧС России: два самолета -амфибии БЕ-200 ЧС и два вертолета Ми-8 и Ми-26.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

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