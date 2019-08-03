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В России за сутки ликвидировали 22 лесных пожара

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Фото: ТАСС/ФБУ Авиалесоохрана
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В России за прошедшие сутки ликвидировали 22 лесных пожара на площади 2818 га. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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Отмечается, что на 00:00 3 августа действовало 174 лесных пожара на площади 125 тыс. 395 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Больше всего леса горит в Иркутской области — 61 пожар на 89 тыс. 838 га. 2 августа стало известно, что площадь пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га.

Общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что участие авиационной группировки ведомства помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

По данным ведомства, непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов.

Ведется постоянный мониторинг качества воздуха, замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) проводят на 77 постах наблюдения.

В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

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