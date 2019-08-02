Участие авиационной группировки Минобороны помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае. Об этом «Известиям» сообщили источники в ведомстве.

«В настоящее время военным поставлена задача — остановить распространение огня на другие участки лесных массивов, а также локализация небольших очагов возгорания», — уточнил собеседник издания в министерстве.

Он также подтвердил, что справиться с очагами пожаров военные летчики планируют за пять дней.

Сейчас общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов.

«В готовности находятся аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с необходимой техникой, оборудованием и снаряжением», — подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

Ведется постоянный мониторинг качества воздуха, замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) проводят на 77 постах наблюдения.

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Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири