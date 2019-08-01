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В МЧС поблагодарили США за предложение помощи по тушению лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В МЧС благодарны Соединенным Штатам за предложение оказать помощь в тушении лесных пожаров. Об этом заявил глава департамента международной деятельности ведомства Владимир Соловьев 1 августа.

«Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Соловьев добавил, что предложение помощи при чрезвычайных ситуациях — «обычная мировая практика». Так, в 2018 году Москва предлагала сотрудничество при природных пожарах в штатах Нью-Мексико и Калифорния, однако Вашингтон отказался.

Вечером в среду, 31 августа, президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Президент России поблагодарил американского коллегу и сообщил, что расценивает предложение как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами. При необходимости Москва обратится к Вашингтону.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

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