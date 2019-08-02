Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га

Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Указывается, что на территории региона действуют 123 природных пожара на общей площади 1 215 960 га. Специалисты тушат 17 природных пожаров на территории девяти районов, из них три локализовано.

Большая часть пожаров (106) находится в зоне контроля. Однако тушение приостановлено из-за отдаленности. За ними ведется наблюдение, их состояние контролируют с помощью системы дистанционного мониторинга.

Для стабилизации ситуации в регион вылетит самолет Ил-76 МЧС из Читы. Пожары тушат 787 человек и 119 единиц техники.

Общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что участие авиационной группировки ведомства помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

По данным ведомства, непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов. Ведется постоянный мониторинг качества воздуха, замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) проводят на 77 постах наблюдения.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.