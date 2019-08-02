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Летчик рассказал о разработанной методике тушения пожаров в Сибири

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Фото: ТАСС/ФБУ «Авиалесоохрана»
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Командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных, участвующий в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, рассказал об особой методике ликвидации очагов возгорания. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 2 августа.

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«Наша штурманская служба разработала методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 м», — сказал Черных в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что делается это для того, чтобы скорректировать движение первого самолета, тем самым наиболее эффективно потушив возгорание. Черных также добавил, что оптимальная высота для самолета Ил-76МД, оснащенного выливным авиаприбором ВАП-2, составляет 50–100 м.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что участие авиационной группировки Минобороны помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

По последним данным «Авиалесоохраны», природные пожары распространились уже на площади около 3 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении принимают участие 2,7 тыс. человек, задействовано 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

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