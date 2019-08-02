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Авиация Минобороны избавила от задымления города Красноярского края

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Задымление в городах Красноярского края ликвидировано благодаря тому, что для тушения природных пожаров были привлечены самолеты и вертолеты Минобороны России. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

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По его словам, действия сил и средств военного ведомства позволили снизить скорость распространения огня в регионе более чем в пять раз. «Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск», — цитирует его «РИА Новости».

Военные выполняют задачи по тушению природных пожаров с опережением графика, уточнил замминистра.

Ранее в пятницу стало известно, что силы авиации Минобороны России за сутки ликвидировали возгорание в сибирских лесах на площади более 90 тыс. га — это порядка 60 пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 3 млн га лесных массивов. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

31 июля Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправило на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

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