Авиация Минобороны избавила от задымления города Красноярского края

Задымление в городах Красноярского края ликвидировано благодаря тому, что для тушения природных пожаров были привлечены самолеты и вертолеты Минобороны России. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, действия сил и средств военного ведомства позволили снизить скорость распространения огня в регионе более чем в пять раз. «Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск», — цитирует его «РИА Новости».

Военные выполняют задачи по тушению природных пожаров с опережением графика, уточнил замминистра.

Ранее в пятницу стало известно, что силы авиации Минобороны России за сутки ликвидировали возгорание в сибирских лесах на площади более 90 тыс. га — это порядка 60 пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 3 млн га лесных массивов. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

31 июля Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправило на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.